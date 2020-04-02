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Социум 02.04.2020 17:37

Коронавирус увеличит число разводов - психолог

Люди испытывают дополнительный стресс вследствие необходимости сидеть дома из-за пандемии коронавируса, считает профессор биопсихологии Свободного университета Берлина Петер Вальшбургер.

"Все общество находится под давлением, поэтому люди в семейных отношениях испытывают особенный стресс. Будет больше пар, в которых и до этого были конфликтные отношения, и которые больше не смогут находиться вместе и расстанутся", - заявил Вальшбургер в интервью "Интерфаксу".

В то же время, во многих случаях общественные ограничения, наоборот, приведут к большей солидарности внутри семьи. "Партнеры понимают, что они действительно зависят друг от друга", - сказал он.

В настоящий момент в Германии действуют строгие ограничения общественной жизни, закрыты все общественные места кроме продуктовых магазинов, людям запрещено находиться на улице больше двух за исключением семей, в которых больше двух человек.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПСИХОЛОГ, КОРОНАВИРУС, РАЗВОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]