Коронавирус увеличит число разводов - психолог

Люди испытывают дополнительный стресс вследствие необходимости сидеть дома из-за пандемии коронавируса, считает профессор биопсихологии Свободного университета Берлина Петер Вальшбургер.
"Все общество находится под давлением, поэтому люди в семейных отношениях испытывают особенный стресс. Будет больше пар, в которых и до этого были конфликтные отношения, и которые больше не смогут находиться вместе и расстанутся", - заявил Вальшбургер в интервью "Интерфаксу".
В то же время, во многих случаях общественные ограничения, наоборот, приведут к большей солидарности внутри семьи. "Партнеры понимают, что они действительно зависят друг от друга", - сказал он.
В настоящий момент в Германии действуют строгие ограничения общественной жизни, закрыты все общественные места кроме продуктовых магазинов, людям запрещено находиться на улице больше двух за исключением семей, в которых больше двух человек.
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