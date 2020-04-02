В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались шесть человек, все в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.
С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 318 человек, зарегистрировано 81 589 случаев заболевания, из них 841 - завозной.
За минувшую среду было выявлено 55 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, 17 - "импортированы". Всего насчитывается 1 075 бессимптомных больных (226 прибыли из-за заграницы).
На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 863 человека, состояние 429 больных оценивается как тяжелое.
В то же время, более 76 000 человек выздоровели и покинули медучреждения.
На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 135 случаев заболевания: в Гонконге - 765 (при четырех летальных исходах), в Макао - 41, на Тайване - 329 (пять летальных исходов).
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