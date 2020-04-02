Российская нефть очень конкурентоспособна при транспортировке в Европу по нефтепроводу "Дружба", заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Могу сказать, что для Европы поставка нашей нефти по "Дружбе" на сегодняшний день очень конкурентоспособна", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что стоимость доставки нефти на конкретный завод - коммерческий вопрос каждой компании.

"Мы наверное могли бы привести цифры, они просто разные - в зависимости от покупателя, от НПЗ, которое покупает, в зависимости от коммерческих договоров между компаниями, транспортных расходов - расстояния тоже разные", - отметил Новак.