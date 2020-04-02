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ТЭК 02.04.2020 17:40

Российская нефть очень конкурентоспособна при транспортировке в Европу по "Дружбе" - Новак

Российская нефть очень конкурентоспособна при транспортировке в Европу по нефтепроводу "Дружба", заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Могу сказать, что для Европы поставка нашей нефти по "Дружбе" на сегодняшний день очень конкурентоспособна", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что стоимость доставки нефти на конкретный завод - коммерческий вопрос каждой компании.

"Мы наверное могли бы привести цифры, они просто разные - в зависимости от покупателя, от НПЗ, которое покупает, в зависимости от коммерческих договоров между компаниями, транспортных расходов - расстояния тоже разные", - отметил Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ, КЛИЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]