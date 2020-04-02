PASHA Heyat Sigorta увеличила в 2019г чистую прибыль на 50,6%

Чистая прибыль азербайджанской специализированной компании по страхованию жизни «PASHA Heyat Sigorta» по итогам 2019 года составила 32 млн 13 тыс. 215,22 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

По итогам 2018 года чистая прибыль компании составила 21 млн 260 тыс. 146,9 манатов. Таким образом, PASHA Heyat Sigorta увеличила в 2019 году чистую прибыль на 50,6%.

Согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским заключением, за 2019 год доходы компании составили 196 млн 978 тыс. 276,72 манатов. В том числе страховые премии составили 212 млн 243,636 тыс. манатов (спад по сравнению с 2018г на 19,9% - ИФ), инвестиционные доходы – 24 млн 962,844 тыс. манатов. При этом в 2019 году отрицательные чистые страховые резервы компании составили 40 млн 359,789 тыс. манатов, что привело к значительному снижению доходов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за прошлый год составили 156 млн 742 тыс. 91,78 манатов. В том числе объем страховых выплат составил 99 млн 505,084 тыс. манатов (рост по сравнению с 2018г на 40,1% - ИФ), расходы на ведение страхового дела – 51 млн 351,158 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.

По итогам 2019 года доналоговая прибыль компании составила 40 млн 361 тыс. 184,94 манатов. Выплаты по налогу на прибыль составили 8 млн 222 тыс. 969,72 манат.

В 2019 году активы компании увеличились на 15,4% - до 400 млн 125,742 тыс. манатов, обязательства – на 14,7% – до 327 млн 207,514 тыс. манатов, капитал – на 18,4% - до 72 млн 918,229 тыс. манатов.

В 2019 году объем депозитов компании, размещенных в банках, увеличился на 49,1% - до 153 млн 926,207 тыс. манатов.

«PASHA Heyat Sigorta» лицензию на страховую деятельность получила 14 февраля 2011 года. Уставный капитал компании равен 40,25 млн манатов. Единственным акционером компании является PASHA Holding. Компания является лидером рынка по объему сбора премий и производимых выплат.

А. Мамедов