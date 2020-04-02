Главу Еврокомиссии беспокоит расширение полномочий правительства Венгрии, вызванное угрозой коронавируса

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг заявила о своем беспокойстве по поводу принятого в Венгрии закона, наделяющего правительство в связи с угрозой коронавируса расширенными полномочиями на неограниченный период времени.

"Я обеспокоена тем, что некоторые меры заходят слишком далеко, а особо я обеспокоена ситуацией в Венгрии", - приводят ее слова западные СМИ.

Она добавила, что если чрезвычайные меры, принимаемые странами Европы, не будут пропорциональны ситуации и ограничены по длительности, то Брюссель предпримет необходимые ответные действия так же, как он это делал в прошлом.

В минувший вторник она уже выступала с предупреждением, что любые чрезвычайные меры в ЕС должны быть ограничены по времени, соразмерны, и не должны длиться бесконечно. Однако тогда, напоминают СМИ, она не упоминала в этом контексте Венгрию.

В минувший понедельник парламент Венгрии принял закон, наделяющий в связи с угрозой коронавируса расширенными полномочиями правительство премьер-министра Виктора Орбана. Отмечалось, что действие закона, позволяющего правительству Орбана действовать в режиме чрезвычайной ситуации, ограничено по времени лишь сроком, когда парламент решит, что эпидемиологический кризис в Венгрии успешно преодолен.

Новый порядок в Венгрии предусматривает до пяти лет лишения свободы обвиняемых в распространении дезинформации, и до восьми лет для тех, кто нарушает карантинные меры.