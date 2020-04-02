Меккка и Медина закрываются для внешнего мира

Мекка и Медина, два города в Саудовской Аравии, где расположены главные мусульманские святыни, по указанию властей полностью закрываются на въезд и выезд на 24 часа с четверга и до принятия особого решения.

Перемещение в городах также значительно ограничено и разрешено для населения лишь с 6.00 утра до 15.00 часов дня при соблюдении ряда правил.