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Религия 02.04.2020 17:51

Меккка и Медина закрываются для внешнего мира

Мекка и Медина, два города в Саудовской Аравии, где расположены главные мусульманские святыни, по указанию властей полностью закрываются на въезд и выезд на 24 часа с четверга и до принятия особого решения.

Перемещение в городах также значительно ограничено и разрешено для населения лишь с 6.00 утра до 15.00 часов дня при соблюдении ряда правил.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САУДИТЫ, МЕККА, МЕДИНА, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]