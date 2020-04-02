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ТЭК 02.04.2020 17:52

Новак: премия при поставках российской нефти в Белоруссию была снижена с $12 до $5 за тонну

Российские компании снизили премию при поставках нефти в Белоруссию до $5 за тонну.

"Из тех переговоров, которые мы вели, шла речь о размере премии, которая должна быть у компаний. Премия была снижена в соответствии с договоренностями с $12 до $5", - сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Поставки нефти естественно будут в соответствии с ценой, которая формируется на рынке, за минусом экспортной пошлины, поскольку у нас между нашими странами поставки идут беспошлинные, и это как раз и создает нам конкурентные преимущества по отношению к другим поставщикам. Наша нефть из-за этого на 20% дешевле, чем другая нефть, даже в сопоставимых транспортных условиях. А если учесть, что у нас еще и расстояние достаточно близкое и поставки по трубе, здесь еще больше у нас возможностей для конкуренции", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]