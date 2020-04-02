Новак: премия при поставках российской нефти в Белоруссию была снижена с $12 до $5 за тонну

Российские компании снизили премию при поставках нефти в Белоруссию до $5 за тонну.

"Из тех переговоров, которые мы вели, шла речь о размере премии, которая должна быть у компаний. Премия была снижена в соответствии с договоренностями с $12 до $5", - сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Поставки нефти естественно будут в соответствии с ценой, которая формируется на рынке, за минусом экспортной пошлины, поскольку у нас между нашими странами поставки идут беспошлинные, и это как раз и создает нам конкурентные преимущества по отношению к другим поставщикам. Наша нефть из-за этого на 20% дешевле, чем другая нефть, даже в сопоставимых транспортных условиях. А если учесть, что у нас еще и расстояние достаточно близкое и поставки по трубе, здесь еще больше у нас возможностей для конкуренции", - добавил он.