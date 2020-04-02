В Индонезии освободили 18 тыс. заключенных в рамках мер по борьбе с коронавирусом

В Индонезии из исправительных учреждений выпустили около 18 тыс. заключенных с целью сдерживания распространения коронавируса нового типа COVID-19 в переполненных тюрьмах, заявили в четверг власти страны.
"Наша цель состоит в том, чтобы освободить в общей сложности 30 тыс. заключенных, но, в конечном итоге, эта цифра может оказаться выше", - сообщила журналистам представитель министерства юстиции страны Рика Априанти.
"Это (эта мера - ИФ) является частью плана по предотвращению распространения COVID-19 в тюрьмах", - добавил Априанти.
В распоряжение правительства об освобождении включены несовершеннолетние правонарушители и заключенные, которые отбыли по меньшей мере две трети срока.
Заключенным рекомендовали самостоятельно уйти на домашний карантин после освобождения.
В Индонезии насчитывается 522 исправительных учреждения, в которых находятся порядка 270 тыс. заключенных.
По состоянию на 2 апреля, в Индонезии выявлены 1790 заразившихся COVID-19, 170 инфицированных скончались. 112 заболевших выздоровели.
Саудовская Аравия призывает собрать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения
Фондовый рынок США растет, несмотря на скачок заявок на пособие по безработице
Баку благодарен международным организациям за осуждение «выборов» в Нагорном Карабахе – МИД
Тиньков покинул совет директоров Тинькофф банка, совет возглавил директор по развитию бизнеса Близнюк
Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии коронавируса
Во Франции за сутки скончался 471 пациент с коронавирусом
Киев рассчитывает на $165 млн в рамках глобального плана ООН по борьбе с COVID-19
ЕС окажет Армении финансовую помощь для борьбы с коронавирусом
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Хачмазского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог