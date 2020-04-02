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Дальнее зарубежье 02.04.2020 23:02

В Индонезии освободили 18 тыс. заключенных в рамках мер по борьбе с коронавирусом

В Индонезии из исправительных учреждений выпустили около 18 тыс. заключенных с целью сдерживания распространения коронавируса нового типа COVID-19 в переполненных тюрьмах, заявили в четверг власти страны.

"Наша цель состоит в том, чтобы освободить в общей сложности 30 тыс. заключенных, но, в конечном итоге, эта цифра может оказаться выше", - сообщила журналистам представитель министерства юстиции страны Рика Априанти.

"Это (эта мера - ИФ) является частью плана по предотвращению распространения COVID-19 в тюрьмах", - добавил Априанти.

В распоряжение правительства об освобождении включены несовершеннолетние правонарушители и заключенные, которые отбыли по меньшей мере две трети срока.

Заключенным рекомендовали самостоятельно уйти на домашний карантин после освобождения.

В Индонезии насчитывается 522 исправительных учреждения, в которых находятся порядка 270 тыс. заключенных.

По состоянию на 2 апреля, в Индонезии выявлены 1790 заразившихся COVID-19, 170 инфицированных скончались. 112 заболевших выздоровели.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]