Тиньков покинул совет директоров Тинькофф банка, совет возглавил директор по развитию бизнеса Близнюк

Основной акционер TCS Group Holding Олег Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф банка, его место занял зампред правления, директор по развитию бизнеса банка Станислав Близнюк, следует из сообщения группы.
"Олег Тиньков, основатель группы "Тинькофф", покидает пост председателя совета директоров Тинькофф банка для того, чтобы сосредоточиться на решении вопросов, связанных со здоровьем", - отмечает TCS Group.
Ранее в четверг представитель Тинькова распространил его заявление, в котором, в частности говорилось о намерении бизнесмена покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф банка в течение ближайших нескольких недель. "Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом", - заявил Тиньков.
Бизнесмен, владеющий 40,4% TCS Group, также сообщил о переводе прав владения этими акциями в семейный траст. "Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти. Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года", - отметил он.
Близнюк в связи с назначением главой совета директоров Тинькофф банка покинул правление кредитной организации.
В правление Тинькофф банка по-прежнему входят шесть топ-менеджеров: председатель правления Оливер Хьюз, его четыре заместителя - финансовый директор Илья Писемский, директор по рискам Евгений Ивашкевич, директор платежных систем Анатолий Макешин, директор юридического департамента Валерия Павлюкова, а также главный бухгалтер, член правления Наталья Изюмова.
Предполагается, что в правление банка будет включен вице-президент по информационным технологиям Вячеслав Цыганов после согласования его кандидатуры Банком России.
Тинькофф банк по итогам 2019 года занимает 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".
Саудовская Аравия призывает собрать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения
Фондовый рынок США растет, несмотря на скачок заявок на пособие по безработице
Баку благодарен международным организациям за осуждение «выборов» в Нагорном Карабахе – МИД
Во Франции за сутки скончался 471 пациент с коронавирусом
Киев рассчитывает на $165 млн в рамках глобального плана ООН по борьбе с COVID-19
ЕС окажет Армении финансовую помощь для борьбы с коронавирусом
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Хачмазского района
Россия и Турция провели очередной патруль в Сирии
В Индонезии освободили 18 тыс. заключенных в рамках мер по борьбе с коронавирусом
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог