Энергостратегия РФ 2035: снижение инвестиций в ГРР приведет к уменьшению предложения нефти после 2020г

Уровень нефтяных цен в среднесрочной перспективе будет определяться целым рядом факторов, в частности, общеэкономических (темпы роста мировой экономики, ситуация на финансовых рынках, уровень безубыточности разработки сланцевой нефти в США), говорится в Энергостратегии РФ до 2035 года, одобренной правительством.

Кроме того, на цены будут влиять политические и социальные факторы (в том числе пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и аналогичные явления), отмечается в документе.

"Однако ускоренная отработка наиболее эффективных запасов и снижение инвестиций в геологоразведку и в нефтегазовые проекты в различных регионах мира создадут предпосылки для снижения предложения нефтяного сырья после 2020 года, которое потребует интенсивных инвестиций в шельфовые и другие дорогостоящие проекты и может привести к началу нового цикла роста цен", - следует из ЭС-2035.

В стратегии сохранились цели по добыче нефти, которые были в проекте документа при внесении в правительство в декабре прошлого года. Так, в период до 2024 года добыча нефти и газового конденсата должна быть обеспечена в диапазоне 555-560 млн тонн в год, а в период до 2035 года - в 490-555 млн тонн.

Предполагается, что коэффициент воспроизводства запасов, значение которого в 2018 году было 1,04, до 2035 года сохранится на уровне 1. Проектный коэффициент извлечения нефти (без учета ТРИЗ) увеличится с 38,3% до 38,7%.

Экспорт нефти до 2024 года планируется в объеме 267,2-269,2 млн тонн по сравнению с 260,6 млн тонн в 2018 году, к 2035 году - 243,7-251,9 млн тонн.