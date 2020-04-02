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ТЭК 02.04.2020 20:21

Fitch снизило прогнозы цен на нефть Brent и WTI в 2020-221гг

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогнозы цен на нефть на ближайшие два года в связи с ожиданиями существенного избытка.

Согласно новым оценкам, марка Brent в этом году в среднем будет стоить $35 за баррель (в середине марта ожидалось $41 за баррель). В первом квартале средняя цена составляла $51 за баррель, и аналитики агентства предполагают, что в оставшуюся часть года Brent будет стоить около $30 за баррель.

Прогноз для сорта WTI был понижен до $32 за баррель с $38 за баррель.

"Быстрое распространение коронавируса ослабляет краткосрочный прогноз для мировой экономики и спроса на нефть, что приводит к очень большому избытку", - отмечается в сообщении агентства.

Нефтяной рынок находится под давлением как со стороны сокращающегося спроса, так и растущего предложения.

"Гораздо более низкая экономическая активность из-за беспрецедентного карантина на большей части Европы, в США и многих других странах привела к существенному сокращению потребления нефти. Мы ожидаем, что в 2020 году спрос снизится на несколько миллионов баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом. Наиболее сильно это коснется авиатоплива и бензина, на которые приходится 35% общемирового потребления нефти", - говорится в обзоре агентства.

Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ:

2019г 2020г 2020г 2021г 2021г 2022г 2022г долгосрочный прогноз
факт. старый новый старый новый старый новый старый новый
Базовый сценарий
нефть Brent 64,8 41 35 48 45 53 53 55 55
нефть WTI 56,9 38 32 45 42 50 50 52 52
природ.газ Henry Hub 2,6 1,85 1,85 2,1 2,1 2,25 2,25 2,5 2,5
природ.газ NBP 4,5 3,5 3 4,5 4 5 5 5,5 5,5
Стрессовый сценарий
нефть Brent - 36 30 40 35 48 40 50 50
нефть WTI - 33 27 37 32 45 37 47 47
природ.газ Henry Hub - 1,65 1,65 1,65 1,65 2 2 2,25 2,25
природ.газ NBP - 3 2,5 3,5 3 4 4 5 5

Цена нефти в долларах США за баррель, газа - в долларах США за 1 тыс. кубических футов.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, FITCH, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]