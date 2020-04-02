Fitch снизило прогнозы цен на нефть Brent и WTI в 2020-221гг

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогнозы цен на нефть на ближайшие два года в связи с ожиданиями существенного избытка.
Согласно новым оценкам, марка Brent в этом году в среднем будет стоить $35 за баррель (в середине марта ожидалось $41 за баррель). В первом квартале средняя цена составляла $51 за баррель, и аналитики агентства предполагают, что в оставшуюся часть года Brent будет стоить около $30 за баррель.
Прогноз для сорта WTI был понижен до $32 за баррель с $38 за баррель.
"Быстрое распространение коронавируса ослабляет краткосрочный прогноз для мировой экономики и спроса на нефть, что приводит к очень большому избытку", - отмечается в сообщении агентства.
Нефтяной рынок находится под давлением как со стороны сокращающегося спроса, так и растущего предложения.
"Гораздо более низкая экономическая активность из-за беспрецедентного карантина на большей части Европы, в США и многих других странах привела к существенному сокращению потребления нефти. Мы ожидаем, что в 2020 году спрос снизится на несколько миллионов баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом. Наиболее сильно это коснется авиатоплива и бензина, на которые приходится 35% общемирового потребления нефти", - говорится в обзоре агентства.
Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ:
|2019г
|2020г
|2020г
|2021г
|2021г
|2022г
|2022г
|долгосрочный
|прогноз
|факт.
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|Базовый сценарий
|нефть Brent
|64,8
|41
|35
|48
|45
|53
|53
|55
|55
|нефть WTI
|56,9
|38
|32
|45
|42
|50
|50
|52
|52
|природ.газ Henry Hub
|2,6
|1,85
|1,85
|2,1
|2,1
|2,25
|2,25
|2,5
|2,5
|природ.газ NBP
|4,5
|3,5
|3
|4,5
|4
|5
|5
|5,5
|5,5
|Стрессовый сценарий
|нефть Brent
|-
|36
|30
|40
|35
|48
|40
|50
|50
|нефть WTI
|-
|33
|27
|37
|32
|45
|37
|47
|47
|природ.газ Henry Hub
|-
|1,65
|1,65
|1,65
|1,65
|2
|2
|2,25
|2,25
|природ.газ NBP
|-
|3
|2,5
|3,5
|3
|4
|4
|5
|5
Цена нефти в долларах США за баррель, газа - в долларах США за 1 тыс. кубических футов.
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