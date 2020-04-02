Власти Азербайджана ограничивают передвижение по стране с 5 по 20 апреля с целью предотвратить распространение коронавируса - оперштаб

Оперативный штаб при кабинете министров ограничил передвижения по стране с 5 апреля с 00:00 до 20 апреля (00:00).
В частности, следующие категории граждан смогут свободно передвигаться при наличии у них при себе служебного удостоверения или справки с места работы:
- сотрудники Администрации Президента Азербайджана и аппарата Кабинета министров;
- депутаты Милли Меджлиса Азербайджана и сотрудники аппарата Милли Меджлиса;
- руководители центральных и местных органов исполнительной власти, а также их заместители;
- уполномоченный по правам человека (омбудсмен) и сотрудники его аппарата;
- руководители и заместители руководителей государственных юридических лиц, в том числе публичных юридических лиц, созданных от имени государства;
- сотрудники МИД Азербайджана;
- сотрудники Министерства сельского хозяйства Азербайджана и подчиняющихся ему структур;
- сотрудники объектов и предприятий государственной или жизненной важности, а также объектов и предприятий, занимающихся круглосуточной деятельностью (список таких организаций будет объявлен);
- сотрудники государственных и частных медицинских учреждений;
- адвокаты и сотрудники правоохранительных, судебных и военных структур;
- сотрудники средств массовой информации;
- сотрудники и местный состав аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств и международных организаций (на основе аккредитационных карт, выданных МИД Азербайджана).
Граждане из указанных ниже категорий смогут свободно передвигаться по улицам после того, как их работодатель заполнит необходимые данные на портале icaze.e-gov.az, скрепив их электронной подписью:
- сотрудники центральных и местных органов исполнительной власти, государственных юридических лиц, в том числе публичных юридических лиц, созданных от имени государства;
- сотрудники частных предприятий, деятельность которых была разрешена решениями Оперативного штаба;
- сотрудники, отвечающие за охрану и информационную безопасность организаций и предприятий, деятельность которых была разрешена решениями Оперативного штаба. В Азербайджане до 20 апреля из-за коронавируса COVID-19 действует специальный карантинный режим.
В Азербайджане на 2 апреля общее число зараженных коронавирусом составляет 400. При этом из них 369 в настоящее время находятся на лечения в специальных медицинских учреждениях, 26 – вылечились, 5 – скончались.
Х.Насирзаде
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