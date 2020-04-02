ЕС окажет Армении финансовую помощь для борьбы с коронавирусом

Европейский союз предоставит Армении финансовое содействие в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает миссия ЕС в Ереване.
"51 миллион евро будут направлены на поставки медицинского оборудования, организацию обучающих курсов для медработников и сотрудников лабораторий, содействие малому и среднему бизнесу, социальную и гуманитарную помощь людям, пострадавшим в результате пандемии", - говорится в сообщении пресс-службы миссии ЕС.
Ранее сообщалось, что по данным на 2 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении достигло 663. Пять человек скончались.
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