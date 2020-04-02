ЕС окажет Армении финансовую помощь для борьбы с коронавирусом

Европейский союз предоставит Армении финансовое содействие в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает миссия ЕС в Ереване.

"51 миллион евро будут направлены на поставки медицинского оборудования, организацию обучающих курсов для медработников и сотрудников лабораторий, содействие малому и среднему бизнесу, социальную и гуманитарную помощь людям, пострадавшим в результате пандемии", - говорится в сообщении пресс-службы миссии ЕС.

Ранее сообщалось, что по данным на 2 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении достигло 663. Пять человек скончались.