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Здравоохранение 02.04.2020 21:31

ЕС окажет Армении финансовую помощь для борьбы с коронавирусом

Европейский союз предоставит Армении финансовое содействие в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает миссия ЕС в Ереване.

"51 миллион евро будут направлены на поставки медицинского оборудования, организацию обучающих курсов для медработников и сотрудников лабораторий, содействие малому и среднему бизнесу, социальную и гуманитарную помощь людям, пострадавшим в результате пандемии", - говорится в сообщении пресс-службы миссии ЕС.

Ранее сообщалось, что по данным на 2 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении достигло 663. Пять человек скончались.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, КОРОНАВИРУС, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]