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СНГ 02.04.2020 21:53

НАТО усилит сотрудничество с Украиной и Грузией - Столтенберг

Министры иностранных дел стран НАТО на совещании в четверг приняли решение продолжать наращивать сотрудничество с Украиной и Грузией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, в том числе в сфере учений в стратегическом регионе Черного моря", - заявил генсек в ходе пресс-конференции после встречи глав МИД стран альянса.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, НАТО, ГЕНСЕК, УКРАИНА, ГРУЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]