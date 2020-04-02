НАТО усилит сотрудничество с Украиной и Грузией - Столтенберг

Министры иностранных дел стран НАТО на совещании в четверг приняли решение продолжать наращивать сотрудничество с Украиной и Грузией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, в том числе в сфере учений в стратегическом регионе Черного моря", - заявил генсек в ходе пресс-конференции после встречи глав МИД стран альянса.