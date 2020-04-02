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ТЭК 02.04.2020 21:05

Роснефть и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти, Транснефть документы пока не получала

"Роснефть" и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Белоруссию, сообщили журналистам в российской компании.

"Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее - то есть с премией $5 за тонну", - подчеркнули в НК.

Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин сообщил "Интерфаксу", что пока документов для оформления маршрутных поручений не было. "Графиком поставки предусмотрены, и заявка "Роснефти"на поставки есть", - сказал он.

В двусторонних отношениях Белоруссии и России на данный момент одной из основных проблем является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти". Белоруссия с конца 2019 года ведет переговоры с крупными российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти на белорусские НПЗ. Небольшие поставки осуществляли в основном структуры бизнесмена Михаила Гуцериева. В этой ситуации республика начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды/Броды-Мозырь.

Ранее российские компании не могли договориться с белорусской стороной о цене поставок нефти на белорусские НПЗ. Теперь речь идет о доступе грузоотправителей к данному направлению.

Министр энергетики Александр Новак 2 апреля сообщил, что российские компании снизили премию при поставках нефти в Белоруссию с $12 до $5 за тонну.

По данным "Транснефти", российские компании подали заявки на поставку в Белоруссию в апреле 1 млн тонн нефти, но на данный момент ни одно маршрутное поручение не оформлено.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РОСНЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]