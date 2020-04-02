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ТЭК 02.04.2020 21:24

Санкции США могут быть сняты с Rosneft Trading, если подтвердится факт прекращения работ в Венесуэле - Абрамс

США могли бы снять санкции с компании Rosneft Trading, подразделения российской нефтяной компании "Роснефть", в том случае, если подтвердится, что компания действительно более не имеет отношения к работам в Венесуэле, сообщили в четверг западные СМИ со ссылкой на спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса.

В конце прошлой недели НК "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.

"Роснефть" заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях", - говорилось в сообщении НК.

"По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы", - сообщала "Роснефть".

В результате исполнения соглашения и реализации активов ПАО "НК "Роснефть" получит на баланс одного из своих 100%-х дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9,6%, уточнила НК.

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Тэги: США, РОСНЕФТЬ, ВЕНЕСУЭЛА, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]