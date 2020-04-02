Санкции США могут быть сняты с Rosneft Trading, если подтвердится факт прекращения работ в Венесуэле - Абрамс

США могли бы снять санкции с компании Rosneft Trading, подразделения российской нефтяной компании "Роснефть", в том случае, если подтвердится, что компания действительно более не имеет отношения к работам в Венесуэле, сообщили в четверг западные СМИ со ссылкой на спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса.
В конце прошлой недели НК "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
"Роснефть" заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях", - говорилось в сообщении НК.
"По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы", - сообщала "Роснефть".
В результате исполнения соглашения и реализации активов ПАО "НК "Роснефть" получит на баланс одного из своих 100%-х дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9,6%, уточнила НК.
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