Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии коронавируса

Американский авиастроительный концерн Boeing Co.принимает дополнительные меры для защиты своего бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
В частности, сотрудникам компании предлагают досрочный выход на пенсию, а также программы выплат в случае добровольного увольнения, заявил гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун.
"Мы инициируем план добровольных увольнений, который позволяет удовлетворяющим соответствующим критериям работникам, которые хотят покинуть компанию, сделать это с выплатами и льготами", - говорится в письме Кэлхуна сотрудникам, размещенном в четверг на сайте компании.
Ранее о планируемых Boeing мерах по снижению затрат на оплату труда сообщила газета The Wall Street Journal.
Boeing является крупнейшим американским экспортером и одним из крупнейших работодателей в промышленном секторе. Ранее концерн уже объявил о приостановке найма новых сотрудников, стремясь сэкономить на расходах.
Клиенты Boeing - авиакомпании - вынуждены увольнять сотрудников, поскольку авиационный сектор оказался практически парализованным в условиях пандемии коронавируса.
Штат сотрудников Boeing составляет примерно 160 тыс., из них почти 65 тыс. человек заняты созданием коммерческих самолетов и еще 25 тыс. задействованы в подразделении, поставляющем авиационные детали, а также различные услуги авиакомпаниям.
Boeing не сокращал штат, несмотря на кризис, вызванный приостановкой полетов самолетов 737 MAX в марте 2019 года. Кэлхун заявлял, что хотел бы сохранить кадры, чтобы быть готовым к восстановлению спроса на самолеты после завершения кризиса.
В прошлом месяце Boeing сообщил, что приостановит выплату дивидендов на неопределенный срок, а также примет ряд других мер, чтобы поддержать свой баланс в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, Кэлхун и председатель совета директоров Ларри Келлнер приняли решение отказаться от зарплаты и любых других вознаграждений до конца 2020 года. Кроме того, авиаконцерн продлил паузу в программе выкупа акций "до дальнейшего уведомления".
Акции Boeing дешевеют на 3,6% в ходе торгов в четверг. С начала 2020 года капитализация компании упала более чем на 60%.
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