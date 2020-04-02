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Дальнее зарубежье 02.04.2020 23:55

Россия и Турция провели очередной патруль в Сирии

Очередное российско-турецкое патрулирование состоялось на севере Сирии, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон.

Состоялись очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке, и скоординированное патрулирование с вооруженными силами Турции в провинции Алеппо, говорится в сообщении Центра, размещенном на сайте Минобороны РФ.

Кроме того, российская военная полиция провела патрулирование в провинции Хасеке.

"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что введенный в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 6 марта 2020 на территории Идлибской зоны деэскалации режим прекращения огня в истекшие сутки соблюдался.

"Продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной", - заявили в Центре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ПАТРУЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]