Россия и Турция провели очередной патруль в Сирии

Очередное российско-турецкое патрулирование состоялось на севере Сирии, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон.

Состоялись очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке, и скоординированное патрулирование с вооруженными силами Турции в провинции Алеппо, говорится в сообщении Центра, размещенном на сайте Минобороны РФ.

Кроме того, российская военная полиция провела патрулирование в провинции Хасеке.

"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что введенный в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 6 марта 2020 на территории Идлибской зоны деэскалации режим прекращения огня в истекшие сутки соблюдался.

"Продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной", - заявили в Центре.