Россия и Турция провели очередной патруль в Сирии

Очередное российско-турецкое патрулирование состоялось на севере Сирии, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон.
Состоялись очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке, и скоординированное патрулирование с вооруженными силами Турции в провинции Алеппо, говорится в сообщении Центра, размещенном на сайте Минобороны РФ.
Кроме того, российская военная полиция провела патрулирование в провинции Хасеке.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что введенный в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 6 марта 2020 на территории Идлибской зоны деэскалации режим прекращения огня в истекшие сутки соблюдался.
"Продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной", - заявили в Центре.
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