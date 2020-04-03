Рост числа инфицированных коронавирусом и его жертв в Германии продолжает расти - институт Коха

По данным германского института Роберта Коха, в Германии по состоянию на утро пятницы насчитывалось 79 696 человек, инфицированных COVID-19.

Число летальных исходов вызываемого вирусом заболевания достигло 1 017.

За последние сутки, отмечает институт, число заразившихся в стране выросло на 6 174, скончавшихся - на 145.

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинас и гонконгского издания South China Morning Post, ведущих электронный мониторинг ситуации с коронавирусом в мире, в Германии зафиксировано 84 794 больных и 1 107 умерших от инфекции.