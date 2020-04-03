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Дальнее зарубежье 03.04.2020 09:33

Рост числа инфицированных коронавирусом и его жертв в Германии продолжает расти - институт Коха

По данным германского института Роберта Коха, в Германии по состоянию на утро пятницы насчитывалось 79 696 человек, инфицированных COVID-19.

Число летальных исходов вызываемого вирусом заболевания достигло 1 017.

За последние сутки, отмечает институт, число заразившихся в стране выросло на 6 174, скончавшихся - на 145.

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинас и гонконгского издания South China Morning Post, ведущих электронный мониторинг ситуации с коронавирусом в мире, в Германии зафиксировано 84 794 больных и 1 107 умерших от инфекции.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]