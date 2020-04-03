Рост числа инфицированных коронавирусом и его жертв в Германии продолжает расти - институт Коха

По данным германского института Роберта Коха, в Германии по состоянию на утро пятницы насчитывалось 79 696 человек, инфицированных COVID-19.
Число летальных исходов вызываемого вирусом заболевания достигло 1 017.
За последние сутки, отмечает институт, число заразившихся в стране выросло на 6 174, скончавшихся - на 145.
В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинас и гонконгского издания South China Morning Post, ведущих электронный мониторинг ситуации с коронавирусом в мире, в Германии зафиксировано 84 794 больных и 1 107 умерших от инфекции.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Саудовская Аравия призывает собрать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения
Фондовый рынок США растет, несмотря на скачок заявок на пособие по безработице
Мировые энергокомпании обеспокоены влиянием пандемии на поставки ядерного топлива
Манат укрепился к евро, подешевел к рублю
Трамп заявляет, что не обсуждал с РФ и Саудовской Аравией вопрос об уступках со стороны США по нефти
ВОЗ передала Белоруссии 6 тыс. немецких тестов для выявления коронавируса
Число жертв коронавируса в мире превысило 52 тысячи, число инфицированных - более 1 миллиона
Американский сенатор потребовала увольнения гендиректора ВОЗ за то, что он "покрывает" Китай
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Хачмазского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог