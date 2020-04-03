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ТЭК 03.04.2020 09:43

Трамп заявляет, что не обсуждал с РФ и Саудовской Аравией вопрос об уступках со стороны США по нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что при контактах с руководителями РФ и Саудовской Аравии не обещал каких бы то ни было уступок, чтобы подтолкнуть их к соглашению по ценам на нефть.

"Нет, мы это не обсуждали", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о том, обещал ли он вовремя переговоров какие-то уступки со стороны США.

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Тэги: США, НЕФТЬ, УСТУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]