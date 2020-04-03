Трамп заявляет, что не обсуждал с РФ и Саудовской Аравией вопрос об уступках со стороны США по нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что при контактах с руководителями РФ и Саудовской Аравии не обещал каких бы то ни было уступок, чтобы подтолкнуть их к соглашению по ценам на нефть.
"Нет, мы это не обсуждали", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о том, обещал ли он вовремя переговоров какие-то уступки со стороны США.
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