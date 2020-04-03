Власти Киргизии ужесточили ответственность за нарушение режимов ЧС и ЧП, введенных из-за распространения коронавируса

Правительство Киргизии ужесточило ответственность за правонарушения, совершенные в период введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, сообщает в пятницу пресс-служба киргизского кабмина.

"Местным органам власти необходимо донести до населения информацию о новых штрафах и других мерах ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, за нарушение требований режимов ЧС, ЧП, за реализацию лекарств по завышенным ценам, за распространение недостоверной информации, за нарушение комендантского часа", - передает слова первого вице-премьера Киргизии Кубатбека Боронова пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, за умышленное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сопряженное с созданием угрозы массового заболевания и отравления людей, совершенное в период введения режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения предусматривается наказание в виде лишения свободы от 2,5 до 5 лет.

За нарушение требований режима ЧС предусмотрены наказания в виде штрафа от 20 до 30 тыс. сомов (от $243 до $365), либо ограничения свободы от 3 до 6 месяцев. За нарушение требований при введении ЧП и военного положения - штраф от 30 до 60 тыс. сомов (от $365 до $731), либо ограничения свободы от 6 месяцев до одного года.

Кроме того, пребывание на улицах и иных общественных местах или вне жилищ без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность, во время комендантского часа влечет штраф в размере 3 тыс. сомов ($36), за распространение недостоверной информации - 5,5 тыс. сомов ($67), говорится в сообщении.

На 3 апреля в Киргизии зарегистрировано 125 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них один человек скончался, пятеро выздоровели.

С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.