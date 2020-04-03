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Дальнее зарубежье 03.04.2020 10:02

Число заражений COVID-19 в Южной Корее превысило 10 тыс. человек

За последние сутки 86 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрированы в Южной Корее, сообщают в пятницу Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом, общее число зараженных в стране 10 тыс. 62 человека.

Скончалось еще пять человек. Всего число летальных исходов за время эпидемии выросло до 174 человек.

Сеул сообщил о 18 новых случаях заболеваниях, Тэгу и провинция Северный Кенсан о девяти и пяти новых случаях заболевания соответственно.

Страна также выявила 22 случая заболевания на карантинных контрольно-пропускных пунктах, в результате чего общее число импортированных случаев заболевания достигло 647.

При этом 193 человека выписались из больниц. Всего вылечился 6 тыс. 21 человек.

Чтобы остановить новые случаи коронавируса, поступающие из-за рубежа, Южная Корея потребовала от всех прибывших отправиться на двухнедельный самокарантин.

Гражданам настоятельно рекомендуется оставаться дома, правительство также настоятельно рекомендовало людям прекратить религиозные собрания, занятия спортом в закрытых помещениях и посещение развлекательных заведений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]