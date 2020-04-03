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Дальнее зарубежье 03.04.2020 10:17

Трамп о поставленной российской помощи: РФ предложила высококачественное медоборудование, и потому США приняли этот груз

Россия предоставила США высококачественное медицинское оборудование, заявил президент США Дональд Трамп.

"Там было много высококачественного медицинского оборудования", - сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

По его словам, отправка Россией медицинской помощи США - "очень красивый жест со стороны президента Путина".

Президент США добавил, что не согласился бы принять груз, если бы предложенные товары были бы не нужны его стране.

Отвечая на уточняющий вопрос, не считает ли он отправку груза "российской пропагандой", Трамп заявил, что такие предположения его не интересуют.

Ранее российский военный самолет Ан-124 "Руслан" доставил в США медицинские маски и медицинское оборудование. Договоренность об отправке такого груза ранее была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, МЕДПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]