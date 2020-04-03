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Дальнее зарубежье 03.04.2020 10:45

Трамп опробовал на себе "пятиминутный" тест на коронавирус, результат - отрицательный

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он из интереса сдал новый быстрый тест на наличие коронавируса COVID-19, и анализы не выявили наличие этого вируса у президента.

"Буквально я потратил одну минуту на сдачу теста. Я думаю, затем ушло 14 - 15 минут (на результаты - ИФ) - я занялся работой, я не дожидался их... они сказали: у президента отрицательный анализ на наличие COVID-19", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

"Это второй раз (со сдачей анализов - ИФ). Я полагаю, я сдал его из любопытства, посмотреть, как быстро он работает, и он намного проще. Я сдавал дважды, и второй раз был намного приятнее", - отметил он.

Ранее на этой неделе Трамп заявлял, что США намерены в ближайшее время широко применять тесты, которые всего за несколько минут могут определить наличие у человека нового коронавируса.

Данный тест был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Представитель организации подчеркнул доступность нового метода диагностики. Результат проверки становится известен от пяти до 15 минут.

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Тэги: США, ТРАМП, КОРОНАВИРУС, ТЕСТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]