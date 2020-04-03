Нефть дешевеет после рекордного дневного роста накануне, Brent - $28,63 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:07 составляет $28,63 за баррель, что на $1,31 (4,38%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы взлетели в цене на 21%.
Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,36 (5,37%) - до $23,96 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта выросла на 24,7% по сравнению с предыдущей сессией.
Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI за день в процентах стал рекордным, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.
Поддержку нефтяным ценам оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения.
"Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке", - говорится в сообщении государственного информационного агентства страны.
Помимо этого, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение Россией и Саудовской Аравией компромисса в сфере добычи нефти.
Трамп отметил в ходе пресс-конференции в четверг, что Россия и Саудовская Аравия своими последними действиями на нефтяном рынке "губят индустрию, а это вредит и России, и Саудовской Аравии". "Я говорил, что нужно ослабить (снизить уровень добычи) на 10 (млн баррелей), может быть более, чем на 10... Может быть, на 15 (млн баррелей)", - сказал.
"Если Россия и ОПЕК действительно согласуют сокращение такого объема, рынок придет в состояние равновесия и значительно поддержит цены, - отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж, которого цитирует MarketWatch. - Однако на рынке сохраняются сомнения, что такое сокращение произойдет".
В Кремле, в свою очередь, опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.
"Нет, разговора не было", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он также отрицательно ответил на вопрос, есть ли планы провести такую беседу. "Пока нет", - сказал Песков.
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