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ТЭК 03.04.2020 09:32

Нефть дешевеет после рекордного дневного роста накануне, Brent - $28,63 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:07 составляет $28,63 за баррель, что на $1,31 (4,38%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы взлетели в цене на 21%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,36 (5,37%) - до $23,96 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта выросла на 24,7% по сравнению с предыдущей сессией.

Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI за день в процентах стал рекордным, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Поддержку нефтяным ценам оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения.

"Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке", - говорится в сообщении государственного информационного агентства страны.

Помимо этого, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение Россией и Саудовской Аравией компромисса в сфере добычи нефти.

Трамп отметил в ходе пресс-конференции в четверг, что Россия и Саудовская Аравия своими последними действиями на нефтяном рынке "губят индустрию, а это вредит и России, и Саудовской Аравии". "Я говорил, что нужно ослабить (снизить уровень добычи) на 10 (млн баррелей), может быть более, чем на 10... Может быть, на 15 (млн баррелей)", - сказал.

"Если Россия и ОПЕК действительно согласуют сокращение такого объема, рынок придет в состояние равновесия и значительно поддержит цены, - отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж, которого цитирует MarketWatch. - Однако на рынке сохраняются сомнения, что такое сокращение произойдет".

В Кремле, в свою очередь, опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.

"Нет, разговора не было", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он также отрицательно ответил на вопрос, есть ли планы провести такую беседу. "Пока нет", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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