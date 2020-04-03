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ТЭК 03.04.2020 09:38

Себестоимость добычи на старых месторождениях в РФ - $3-7/барр., на новых - $15-20/барр. - Новак

Себестоимость добычи нефти на месторождениях, давно введенных в эксплуатацию, колеблется от $3 до 7 за баррель, а на новых месторождениях - в пределах $15-20 за баррель, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Вести" на канале "Россия1".

Министр также выразил мнение, что вряд ли российская нефть будет продаваться по отрицательной цене.

"Если говорить о месторождениях, которые были введены в эксплуатацию давно, то себестоимость добычи у них колеблется от $3 до 7 за баррель. Если говорить о себестоимости добычи на новых месторождениях, то здесь себестоимость добычи колеблется в пределах $15-20 за баррель", - сказал Новак.

Отвечая на вопрос, возможно ли в России повторение ситуации, как в США, когда некоторые сорта нефти предлагались по отрицательной цене, поскольку мощности для хранения переполнены. "С учетом падения спроса существуют избытки предложения. Такая ситуация возможна, она и ранее встречалась. Что касается для российских производителей, у нас нет таких проблем, поскольку мы имеем достаточно диверсифицированную инфраструктуру, мы в полном объеме обеспечиваем потребности внутреннего рынка и соответственно наша продукция продолжает реализовываться на экспорт", - отметил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, СЕБЕСТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]