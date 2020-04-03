Себестоимость добычи на старых месторождениях в РФ - $3-7/барр., на новых - $15-20/барр. - Новак

Себестоимость добычи нефти на месторождениях, давно введенных в эксплуатацию, колеблется от $3 до 7 за баррель, а на новых месторождениях - в пределах $15-20 за баррель, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Вести" на канале "Россия1".

Министр также выразил мнение, что вряд ли российская нефть будет продаваться по отрицательной цене.

"Если говорить о месторождениях, которые были введены в эксплуатацию давно, то себестоимость добычи у них колеблется от $3 до 7 за баррель. Если говорить о себестоимости добычи на новых месторождениях, то здесь себестоимость добычи колеблется в пределах $15-20 за баррель", - сказал Новак.

Отвечая на вопрос, возможно ли в России повторение ситуации, как в США, когда некоторые сорта нефти предлагались по отрицательной цене, поскольку мощности для хранения переполнены. "С учетом падения спроса существуют избытки предложения. Такая ситуация возможна, она и ранее встречалась. Что касается для российских производителей, у нас нет таких проблем, поскольку мы имеем достаточно диверсифицированную инфраструктуру, мы в полном объеме обеспечиваем потребности внутреннего рынка и соответственно наша продукция продолжает реализовываться на экспорт", - отметил министр.