Манат укрепился к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 3 апреля ЦБА установил 1,8427 манат/1EUR (2 апреля - 1,8594 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 апреля установил 0,022 манат/1RUB (2 апреля - 0,0215 манат/1RUB).

А. Мамедов