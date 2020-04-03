Число жертв коронавируса в мире превысило 52 тысячи, число инфицированных - более 1 миллиона

По состоянию на 09:30 пятницы, в мире насчитывался 1млн 15 тыс. 308 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончалась 52 тыс. 648 человек, поправились почти 210 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

По его информации, за истекшие стуки число больных выросло в мире более чем на 83 тыс., умерших - на 6 тыс.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 245 тыс. 540 инфицированных и 6053 смертных случаев, сообщила South China Morning Post.

В Канаде подтверждено 11 131 случаев заражения и 138 умерших.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия, где зафиксировано 13 915 жертв инфекции и 115 тыс. 242 больных.

В Испании зафиксировано 110 тыс. 238 случаев заболевания (скончались 10 096), Германии - 84 788 (1 107), Франции - 59 926 (5 378), Великобритании - 34 164 (2 926), Швейцарии - 18 827 (536), Турции - 18 135 (356), Бельгии - 15 348 (1 011), Нидерландах - 14784 (1 341), Австрии - 11 108 (158).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 новый случаев заражения коронавирусом, 29 - у людей, прибывших из-за рубежа, два (провинции Ляонин и Гуандун) - внутри страны. За сутки из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, все в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране умерли 3 322 человек, зарегистрировано 81 620 случаев заболевания, из них 870 - ввезенных из-за границы.

В Иране насчитывается 50 468 больных и 3 160 скончавшихся, в Южной Корее - 10 062 инфицированных и 174 смертных случая.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.