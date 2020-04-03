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Дальнее зарубежье 03.04.2020 11:04

В штате Вашингтон режим самоизоляции продлили до 4 мая

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о решении продлить распоряжение об обязательной самоизоляции местных жителей по домам в условиях распространения нового типа коронавируса, сообщают американские СМИ.

Изначально подобные меры должны были действовать до 8 апреля. Однако теперь их продлили до 4 мая.

"Существует жестокая реальность, которую нам нужно понимать. Если мы не будем продолжать реализовывать решительную кампанию социального дистанцирования в штате, то вирус будет продолжать распространяться, как лесные пожары, и достигнет каждого уголочка штата", - сказал Инсли.

Согласно действующим в штате Вашингтон мерам, покидать дом разрешается только в экстренных случаях, например, для посещения врача и покупки продуктов.

Вашингтон оказался сильно затронут эпидемией коронавируса. На территории штата подтверждено более 6 тыс. случаев заражения, около 260 человек скончалось.

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Тэги: США, ВАШИНГТОН, ИЗОЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]