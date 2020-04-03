В штате Вашингтон режим самоизоляции продлили до 4 мая

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о решении продлить распоряжение об обязательной самоизоляции местных жителей по домам в условиях распространения нового типа коронавируса, сообщают американские СМИ.
Изначально подобные меры должны были действовать до 8 апреля. Однако теперь их продлили до 4 мая.
"Существует жестокая реальность, которую нам нужно понимать. Если мы не будем продолжать реализовывать решительную кампанию социального дистанцирования в штате, то вирус будет продолжать распространяться, как лесные пожары, и достигнет каждого уголочка штата", - сказал Инсли.
Согласно действующим в штате Вашингтон мерам, покидать дом разрешается только в экстренных случаях, например, для посещения врача и покупки продуктов.
Вашингтон оказался сильно затронут эпидемией коронавируса. На территории штата подтверждено более 6 тыс. случаев заражения, около 260 человек скончалось.
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