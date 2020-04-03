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Здравоохранение 03.04.2020 11:03

ВОЗ передала Белоруссии 6 тыс. немецких тестов для выявления коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Беларуси 6 тыс. тестов для выявления коронавируса, сообщило представительство ООН в Беларуси.

"Тесты уже находятся в лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии", - говорится в сообщении представительства.

По его информации, наборы тестов произведены в Германии.

По состоянию на 2 апреля, в Беларуси скончались четыре человека с диагностированным коронавирусом, 254 человека находятся на лечении, в том числе 11 человек на ИВЛ.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]