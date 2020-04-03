ВОЗ передала Белоруссии 6 тыс. немецких тестов для выявления коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Беларуси 6 тыс. тестов для выявления коронавируса, сообщило представительство ООН в Беларуси.
"Тесты уже находятся в лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии", - говорится в сообщении представительства.
По его информации, наборы тестов произведены в Германии.
По состоянию на 2 апреля, в Беларуси скончались четыре человека с диагностированным коронавирусом, 254 человека находятся на лечении, в том числе 11 человек на ИВЛ.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Саудовская Аравия призывает собрать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения
Фондовый рынок США растет, несмотря на скачок заявок на пособие по безработице
Мировые энергокомпании обеспокоены влиянием пандемии на поставки ядерного топлива
Манат укрепился к евро, подешевел к рублю
Трамп заявляет, что не обсуждал с РФ и Саудовской Аравией вопрос об уступках со стороны США по нефти
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Хачмазского района
В США число умерших пациентов с коронавирусом превысило 6 тыс. человек
Число заражений COVID-19 в Армении достигло 736
В Грузии число зараженных коронавирусом увеличилось до 148 - Минздрав
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог