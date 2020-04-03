ВОЗ передала Белоруссии 6 тыс. немецких тестов для выявления коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Беларуси 6 тыс. тестов для выявления коронавируса, сообщило представительство ООН в Беларуси.

"Тесты уже находятся в лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии", - говорится в сообщении представительства.

По его информации, наборы тестов произведены в Германии.

По состоянию на 2 апреля, в Беларуси скончались четыре человека с диагностированным коронавирусом, 254 человека находятся на лечении, в том числе 11 человек на ИВЛ.