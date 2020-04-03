В Грузии число зараженных коронавирусом увеличилось до 148 - Минздрав

В Грузии за минувшие сутки выявлены еще 18 человек с коронавирусом, общее число подтвержденных заражений в стране достигло 148, сообщает в пятницу Минздрав республики.

На домашнем карантине по коронавирусу остаются более 5 тыс. человек, под наблюдением врачей в больницах - около 300 человек. Выздоровели - 26 инфицированных.

В Грузии с 21 марта было введено чрезвычайное положение. С 31 марта республика переведена на всеобщий карантин. С 21:00 до 06:00 действует комендантский час, передвижение по городу без специального пропуска запрещается. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек.

За нарушение режима чрезвычайного положения и комендантского часа сотрудники МВД Грузии задержали и оштрафовали уже более 700 граждан.