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Регион 03.04.2020 11:05

В Грузии число зараженных коронавирусом увеличилось до 148 - Минздрав

В Грузии за минувшие сутки выявлены еще 18 человек с коронавирусом, общее число подтвержденных заражений в стране достигло 148, сообщает в пятницу Минздрав республики.

На домашнем карантине по коронавирусу остаются более 5 тыс. человек, под наблюдением врачей в больницах - около 300 человек. Выздоровели - 26 инфицированных.

В Грузии с 21 марта было введено чрезвычайное положение. С 31 марта республика переведена на всеобщий карантин. С 21:00 до 06:00 действует комендантский час, передвижение по городу без специального пропуска запрещается. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек.

За нарушение режима чрезвычайного положения и комендантского часа сотрудники МВД Грузии задержали и оштрафовали уже более 700 граждан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]