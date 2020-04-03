Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло до 2923, почти половина новых заболевших - младше 45 лет

В Москве за последние сутки подтверждено 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили "Интерфаксу" в городском оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в пятницу.
"Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 2923 случая коронавируса. Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек - от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
"53,5% новых случаев заболевания подтверждено у женщин, 46,5% - у мужчин", - уточнили в штабе.
Там напомнили, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.
Всего, по данным на утро пятницы, в Москве 168 человек вылечились от Covid-19, скончались - 20.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Саудовская Аравия призывает собрать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения
Фондовый рынок США растет, несмотря на скачок заявок на пособие по безработице
Ситуация в мировой экономике резко ухудшается из-за карантина, Китай пока не может это компенсировать - Набиуллина
Нефть перешла к уверенному росту на ожиданиях экстренной встречи ОПЕК+, Brent - $32,26 за баррель
Исключение из цены на нефть премии при поставках в Белоруссию не решает проблему налогового маневра - Семашко
Сингапур на месяц закроет школы из-за коронавируса
Турбизнес Франции в апреле потеряет не менее 10 млрд евро из-за падения спроса
Пик заболеваемости коронавирусом не пройден, нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию - Мишустин
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог