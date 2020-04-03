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СНГ 03.04.2020 14:16

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло до 2923, почти половина новых заболевших - младше 45 лет

В Москве за последние сутки подтверждено 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили "Интерфаксу" в городском оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в пятницу.

"Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 2923 случая коронавируса. Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек - от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

"53,5% новых случаев заболевания подтверждено у женщин, 46,5% - у мужчин", - уточнили в штабе.

Там напомнили, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Всего, по данным на утро пятницы, в Москве 168 человек вылечились от Covid-19, скончались - 20.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]