Всемирный банк окажет помощь Армении в рамках борьбы с Covid-19

Всемирный банк предоставит Армении $3 млн в рамках мер по противодействию распространения и борьбы с коронавирусом, сообщили в ереванском офисе ВБ.

"Средства предоставляются по просьбе министерства здравоохранения Армении и будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования для проведения интенсивной терапии лицам с подтвержденным диагнозом коронавируса", - сказали в пресс-службе офиса.

"Средства помогут приобрести 50 аппаратов искусственной вентиляции легких стоимостью $1,35 млн. Процесс закупок будет осуществлен в рамках ускоренной процедуры ВБ в условиях ЧС. Будут приобретены также дополнительные медпринадлежности и оборудование, которые необходимы для лечения пациентов с коронавирусной болезнью", - отмечается в сообщении.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Армении в пятницу достигло 736, сообщает армянский единый информационный центр.