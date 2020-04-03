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Регион 03.04.2020 14:34

Всемирный банк окажет помощь Армении в рамках борьбы с Covid-19

Всемирный банк предоставит Армении $3 млн в рамках мер по противодействию распространения и борьбы с коронавирусом, сообщили в ереванском офисе ВБ.

"Средства предоставляются по просьбе министерства здравоохранения Армении и будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования для проведения интенсивной терапии лицам с подтвержденным диагнозом коронавируса", - сказали в пресс-службе офиса.

"Средства помогут приобрести 50 аппаратов искусственной вентиляции легких стоимостью $1,35 млн. Процесс закупок будет осуществлен в рамках ускоренной процедуры ВБ в условиях ЧС. Будут приобретены также дополнительные медпринадлежности и оборудование, которые необходимы для лечения пациентов с коронавирусной болезнью", - отмечается в сообщении.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Армении в пятницу достигло 736, сообщает армянский единый информационный центр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВБ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]