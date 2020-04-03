Япония запретила въезд из Британии, США, Австралии и Южной Кореи

Япония расширила список стран, из которых временно запрещен въезд в связи с пандемией коронавируса, добавив в него Великобританию, США, Австралию и Южную Корею, сообщают в пятницу местные СМИ.
К настоящему моменту въезд в Японию в связи с ситуацией с коронавирусом запрещен гражданам из 70 стран. Гражданам Японии, прибывающим с территории этих стран, после возвращения на родину предписано отправиться на карантин в течение 14 дней.
В Японии зарегистрировано почти 2,5 тыс. заражений COVID-19, 62 человека скончались. Больше всего случаев выявлено в Токио. Власти страны предупреждают, что число заражений будет расти, если люди не будут соблюдать рекомендации об ограничении контактов на близком расстоянии.
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