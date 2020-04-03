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Дальнее зарубежье 03.04.2020 15:16

Число смертей от COVID-19 в Бельгии достигло 1143

За последние сутки в Бельгии умерли 132 пациента с коронавирусом, что довело общее число летальных исходов до 1143, сообщили в пятницу на пресс-конференции представители национального антикризисного центра по борьбе против COVID-19.

Количество подтвержденных анализами случаев заражения с начала эпидемии, по последним данным, составляет 16770.

Общее число госпитализированных с коронавирусом в стране - 5552. В отделениях интенсивной терапии находятся 1205 пациентов. В этих отделениях заняты 55% коек, что означает 1065 свободных на данный момент мест.

За минувшие сутки из больниц выписаны 377 вылечившихся пациентов.

МИД Бельгии сообщил в пятницу, что государство выделяет 5 млн евро на исследовательскую работу по разработке вакцины против коронавируса в рамках Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).

CEPI была создана в 2017 году при участии Норвегии, Японии, фондов Wellcome Trust, Bill & Melinda Gates и Всемирного экономического форума в Давосе. В коалицию входят государственные, частные и благотворительные организации. Цель объединения - облегчить выпуск новых вакцин против возникающих инфекционных заболеваний и тем самым уменьшить риски пандемий в будущем.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]