Число смертей от COVID-19 в Бельгии достигло 1143

За последние сутки в Бельгии умерли 132 пациента с коронавирусом, что довело общее число летальных исходов до 1143, сообщили в пятницу на пресс-конференции представители национального антикризисного центра по борьбе против COVID-19.
Количество подтвержденных анализами случаев заражения с начала эпидемии, по последним данным, составляет 16770.
Общее число госпитализированных с коронавирусом в стране - 5552. В отделениях интенсивной терапии находятся 1205 пациентов. В этих отделениях заняты 55% коек, что означает 1065 свободных на данный момент мест.
За минувшие сутки из больниц выписаны 377 вылечившихся пациентов.
МИД Бельгии сообщил в пятницу, что государство выделяет 5 млн евро на исследовательскую работу по разработке вакцины против коронавируса в рамках Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).
CEPI была создана в 2017 году при участии Норвегии, Японии, фондов Wellcome Trust, Bill & Melinda Gates и Всемирного экономического форума в Давосе. В коалицию входят государственные, частные и благотворительные организации. Цель объединения - облегчить выпуск новых вакцин против возникающих инфекционных заболеваний и тем самым уменьшить риски пандемий в будущем.
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