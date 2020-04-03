Оппозиция требует от властей Белоруссии правдивой информации о распространении Covid-19

Представители ряда белорусских оппозиционных партий призвали власти открыто информировать население о распространении коронавируса в стране.

"Мы, представители Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии зеленых, организационного комитета по созданию Белорусской христианской демократической партии и Движения за свободу, требуем открытой информации о распространении коронавируса Covid-19 в Беларуси", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу.

По оценке авторов, отсутствие полной информации о распространении коронавируса Covid-19 вызывает слухи, страх и панику в обществе. "Мы убеждены, что всего этого можно избежать, если министерство здравоохранения своевременно (в режиме онлайн) будет предоставлять информацию о количестве пациентов, рекомендации о том, как защититься от коронавируса, прогнозы развития ситуации, а также публиковать перечень населенных пунктов, где выявляются случаи коронавируса", - говорится в заявлении.

Согласно документу, сотрудничество гражданского общества, СМИ и властей поможет мобилизовать все возможные ресурсы для борьбы с пандемией.

Министерство здравоохранения Белоруссии на текущей неделе прекратило публиковать данные с нарастающим итогом о количестве случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 2 апреля, в Белоруссии скончались 4 человека с диагнозом коронавирус, 254 находятся на лечении.