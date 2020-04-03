Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.022 GBR   2.1034 TRY   0.2563

Цена на нефть

02.04   $/bbl WTI 25.32 5.01 Brent 29.94 5.20

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 03.04.2020 14:16

В ВОЗ рекомендуют во время самоизоляции следить за размером порций, количеством соли и сахара, а также пить больше воды

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают на важность правильного питания во время режима самоизоляции, который действуют во многих странах мира в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.

"Правильное питание чрезвычайно важно для здоровья, особенно в то время, когда резервы иммунной системы необходимы для борьбы с инфекцией", - отмечают в европейском отделении ВОЗ.

Прежде всего, специалисты организации призывают избегать избыточных покупок, чтобы не допускать переедания и повышения цен на продукты питания. Также рекомендуется заранее планировать использования продуктов - в первую очередь употреблять свежие и скоропортящиеся продукты.

Согласно рекомендациям ВОЗ, необходимо следить за размером порций и ограничить потребление соли до 5 граммов в день.

Находящимся в самоизоляции также советуют следить за количеством сахара в рационе. Вместо сладкого рекомендуется отдавать предпочтение свежим фруктам и сухофруктам. Рекомендуемая ВОЗ норма потребления сахара составляет около 6 чайных ложек в день для взрослого человека.

Кроме того, в международной организации считают необходимым сократить потребление таких продуктов, как жирное мясо, жирные молочные продукты, пальмовое масло, сало и прочие.

По мнению экспертов ВОЗ, в период самоизоляции нужно следить и за потреблением клетчатки - включать в рацион овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты.

Одна из рекомендаций касается важности потребления достаточного количества воды. При этом стоит отказаться от большого количества крепкого кофе и чая, которые могут привести к обезвоживанию и проблемам со снов.

Отдельный пункт посвящен необходимости свести на нет употребление алкогольных напитков в условиях самоизоляции. Специалисты ВОЗ отмечают, что "употребление алкоголя и особенно злоупотребление им снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19". По их мнению, алкоголь лишь усугубляет депрессию, тревожность и панику, которые "могут обостриться в период самоизоляции и карантина".

В ВОЗ также советуют устраивать дома семейные завтраки, обеды и ужины, чтобы "укрепить семейные узы" и приучить детей к здоровому питанию.

Помимо правильного питания, по мнению экспертов организации, важно также заниматься физической активностью.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВОЗ, САМОИЗОЛЯЦИЯ, ПИТАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ


Похожие новости


В ВОЗ советуют воздержаться от курения и употребления спиртного во время самоизоляции

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]