В ВОЗ рекомендуют во время самоизоляции следить за размером порций, количеством соли и сахара, а также пить больше воды

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают на важность правильного питания во время режима самоизоляции, который действуют во многих странах мира в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.

"Правильное питание чрезвычайно важно для здоровья, особенно в то время, когда резервы иммунной системы необходимы для борьбы с инфекцией", - отмечают в европейском отделении ВОЗ.

Прежде всего, специалисты организации призывают избегать избыточных покупок, чтобы не допускать переедания и повышения цен на продукты питания. Также рекомендуется заранее планировать использования продуктов - в первую очередь употреблять свежие и скоропортящиеся продукты.

Согласно рекомендациям ВОЗ, необходимо следить за размером порций и ограничить потребление соли до 5 граммов в день.

Находящимся в самоизоляции также советуют следить за количеством сахара в рационе. Вместо сладкого рекомендуется отдавать предпочтение свежим фруктам и сухофруктам. Рекомендуемая ВОЗ норма потребления сахара составляет около 6 чайных ложек в день для взрослого человека.

Кроме того, в международной организации считают необходимым сократить потребление таких продуктов, как жирное мясо, жирные молочные продукты, пальмовое масло, сало и прочие.

По мнению экспертов ВОЗ, в период самоизоляции нужно следить и за потреблением клетчатки - включать в рацион овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты.

Одна из рекомендаций касается важности потребления достаточного количества воды. При этом стоит отказаться от большого количества крепкого кофе и чая, которые могут привести к обезвоживанию и проблемам со снов.

Отдельный пункт посвящен необходимости свести на нет употребление алкогольных напитков в условиях самоизоляции. Специалисты ВОЗ отмечают, что "употребление алкоголя и особенно злоупотребление им снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19". По их мнению, алкоголь лишь усугубляет депрессию, тревожность и панику, которые "могут обостриться в период самоизоляции и карантина".

В ВОЗ также советуют устраивать дома семейные завтраки, обеды и ужины, чтобы "укрепить семейные узы" и приучить детей к здоровому питанию.

Помимо правильного питания, по мнению экспертов организации, важно также заниматься физической активностью.