Меркель возвращается на работу после карантина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прекращает домашний карантин и будет ходить на работу в ведомство федерального канцлера, сообщил в пятницу официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлер возвращается на работу", - сказал Зайберт.

У Меркель ранее подозревали коронавирус, потому что врач, который делал ей профилактическую прививку, оказался сам инфицирован.

По словам представителя правительства, канцлеру было проведено много тестов, которые оказались отрицательными, заражения не было установлено.