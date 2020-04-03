Более половины американцев заявляют о плохом состоянии экономики США

Большая часть американцев (60%) считают, что экономика США находится в плохом состоянии, в то время как в январе 67% говорили об обратном, свидетельствуют данные опроса Associated Press и NORC Center for Public Affairs Research.

При этом доля недовольных экономическим положением среди демократов подскочила до 81% с 47% в январе, среди республиканцев - до 35% с 10%.

Росту пессимизма способствовало падение фондового рынка и закрытие многих предприятий по всей стране из-за мер по ограничению распространения коронавируса.

По результатам опроса, около половины работающих американцев сообщают о потере дохода или его части. К потере дохода относится сокращение зарплат, неоплачиваемые отпуска, а также потеря работы. Около четверти взрослых жителей США (23%) сообщили, что они или члены их семей были отстранены от работы.

Треть семей с доходом менее $50 тыс. в год сообщили, что у них как минимум один человек потерял работу.

В четверг министерство труда США сообщило о резком скачке количества новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло до 6,648 млн.

В то же время, опрос AP-NORC Center for Public Affairs Research показал, что 62% американцев считают свое финансовое положение устойчивым. Их доля незначительно снизилась с 67% в январе. Более трети опрошенных (39%) верят, что их финансовое положение улучшится, его ухудшения ожидают 19% против 12% в январе.

При этом большинство жителей США доверяют Дональду Трампу в управлении экономикой страны. Его экономическую политику одобряют 56% опрошенных, в то время как общий рейтинг президента составляет 43%.