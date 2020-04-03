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Финансы 03.04.2020 17:31

Более половины американцев заявляют о плохом состоянии экономики США

Большая часть американцев (60%) считают, что экономика США находится в плохом состоянии, в то время как в январе 67% говорили об обратном, свидетельствуют данные опроса Associated Press и NORC Center for Public Affairs Research.

При этом доля недовольных экономическим положением среди демократов подскочила до 81% с 47% в январе, среди республиканцев - до 35% с 10%.

Росту пессимизма способствовало падение фондового рынка и закрытие многих предприятий по всей стране из-за мер по ограничению распространения коронавируса.

По результатам опроса, около половины работающих американцев сообщают о потере дохода или его части. К потере дохода относится сокращение зарплат, неоплачиваемые отпуска, а также потеря работы. Около четверти взрослых жителей США (23%) сообщили, что они или члены их семей были отстранены от работы.

Треть семей с доходом менее $50 тыс. в год сообщили, что у них как минимум один человек потерял работу.

В четверг министерство труда США сообщило о резком скачке количества новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло до 6,648 млн.

В то же время, опрос AP-NORC Center for Public Affairs Research показал, что 62% американцев считают свое финансовое положение устойчивым. Их доля незначительно снизилась с 67% в январе. Более трети опрошенных (39%) верят, что их финансовое положение улучшится, его ухудшения ожидают 19% против 12% в январе.

При этом большинство жителей США доверяют Дональду Трампу в управлении экономикой страны. Его экономическую политику одобряют 56% опрошенных, в то время как общий рейтинг президента составляет 43%.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]