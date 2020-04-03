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Disney отправит сотрудников в США в неоплачиваемый отпуск на время коронавируса

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, приняла решение в связи с пандемией коронавируса отправить работников всех своих отделений на территории США в отпуск без содержания.

Компания сообщила, что пока эта мера коснется только сотрудников в США, но не уточнила, сколько всего человек временно останутся без работы. В Disney работает более 223 тыс. человек по всему миру, пишет газета The Wall Street Journal.

Вспомогательный персонал начнет уходить в отпуск 19 апреля. Работники будут иметь право на государственную компенсацию в рамках принятого в США пакета мер поддержки экономики объемом $2 трлн. Кроме того, они смогут продолжать пользоваться медицинской страховкой.

Ранее на этой неделе стало известно, что председатель и бывший главный исполнительный директор Disney Роберт Айгер отказался от большей части своей базовой зарплаты до конца текущего финансового года из-за трудностей, с которыми компания сталкивается в условиях вспышки коронавируса. Нынешний CEO компании Боб Чапек, в свою очередь, согласился на сокращение базовой зарплаты на 50%.

Disney объявила в марте о временном закрытии своих парков развлечений в США и во Франции из-за вспышки коронавируса COVID-19. Ранее компания также приостановила работы парков развлечений в Гонконге, Шанхае и Токио.

Пандемия сказалась не только на работе парков Disney. Из-за закрытия кинотеатров по всему миру в связи с распространением инфекции компании пришлось отложить премьеры трех картин: "Мулан", "Новые мутанты" и "Оленьи рога", которые должны были выйти 26 марта, 2 апреля и 15 апреля соответственно.

Представитель Disney сказала в четверг, что у компании пока "нет четкого понимания того, когда она сможет возобновить свой бизнес".

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Тэги: США, DISNEY, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]