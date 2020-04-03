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СНГ 03.04.2020 21:33

Белоруссия пришлет военных на парад в Москве 9 мая

В Минске 9 мая состоится масштабный парад в честь Дня Победы, белорусские вооруженные силы также примут участие в параде в России, сообщил посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.

"Конечно, и Россия, и Белоруссия готовятся к масштабному празднованию событий, несмотря на все негативные явления, коронавирус. Я думаю, что состоится грандиозный парад в Москве и масштабный парад в Белоруссии", - сказал Семашко в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, Вооруженные силы Белоруссии "обязательно" примут участие в параде в России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПАРАД, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]