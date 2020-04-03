Белоруссия пришлет военных на парад в Москве 9 мая

В Минске 9 мая состоится масштабный парад в честь Дня Победы, белорусские вооруженные силы также примут участие в параде в России, сообщил посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.

"Конечно, и Россия, и Белоруссия готовятся к масштабному празднованию событий, несмотря на все негативные явления, коронавирус. Я думаю, что состоится грандиозный парад в Москве и масштабный парад в Белоруссии", - сказал Семашко в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, Вооруженные силы Белоруссии "обязательно" примут участие в параде в России.