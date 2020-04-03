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Здравоохранение 03.04.2020 14:46

Россия передала Азербайджану дополнительно 50 наборов тест-систем для выявления COVID-19

РФ передала Азербайджану дополнительно 50 наборов тест-систем для проведения 5 тыс. исследований на COVID-19, сообщает российское посольство в Баку.

«В продолжение тесного взаимодействия в сфере здравоохранения с Азербайджанской Республикой и в целях повышения эффективности борьбы с распространением нового коронавируса (COVID-19) на территории наших государств Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) передала Министерству здравоохранения Азербайджана дополнительно 50 наборов тест-систем для проведения 5 тыс. исследований на COVID-19», - отмечается в сообщении дипмиссии.

Ранее сообщалось, что РФ передала Азербайджану 70 наборов тест-систем.

«Таким образом, всего с начала марта с.г. российской стороной на безвозмездной основе было передано 120 наборов тест-систем из расчета на 12 тыс. исследований для лабораторной диагностики COVID-19 в Азербайджане», - подчеркивает посольство.

А.Азизов

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Тэги: РФ, ТЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]