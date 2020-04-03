В Грузии 20 клиник подготовлены для пациентов с коронавирусом - министр

В Грузии полностью подготовлены 20 клиник для приема пациентов, зараженных коронавирусом, заявила в пятницу на брифинге министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, на будущей неделе будут подготовлены еще 15 таких клиник.

Она также сообщила, что поэтапно в регионах будут подготовлены больницы для первичного осмотра пациентов с симптомами коронавируса, планируется открыть 31 такой пункт. Оттуда, в случае необходимости, пациенты будут направлены в стационары или в карантин.

По данным Минздрава на 3 апреля, в Грузии выявлены 148 случаев заражения коронавирусом.