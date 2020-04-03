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Регион 03.04.2020 18:26

В Грузии 20 клиник подготовлены для пациентов с коронавирусом - министр

В Грузии полностью подготовлены 20 клиник для приема пациентов, зараженных коронавирусом, заявила в пятницу на брифинге министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, на будущей неделе будут подготовлены еще 15 таких клиник.

Она также сообщила, что поэтапно в регионах будут подготовлены больницы для первичного осмотра пациентов с симптомами коронавируса, планируется открыть 31 такой пункт. Оттуда, в случае необходимости, пациенты будут направлены в стационары или в карантин.

По данным Минздрава на 3 апреля, в Грузии выявлены 148 случаев заражения коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]