В Берлине собираются штрафовать за несоблюдение людьми минимальной дистанции в 1,5 метра

Берлинский сенат в свете пандемии коронавируса в пятницу продлил ограничительные меры до 19 апреля и определил, за что и на сколько будут штрафовать граждан в случае нарушения этих мер, документы размещены на сайте сената.

В Берлине по-прежнему разрешены спорт и движение на свежем воздухе, но максимум вдвоем или с несколькими членами семьи. Во время нахождения на улице необходимо соблюдать минимальную дистанцию к гражданам 1,5 метра. За нарушение этого правила могут оштрафовать на сумму от 25 до 500 евро

Тот, кто должен находиться на домашнем карантине и не соблюдает его, может быть оштрафован на сумму от 250 до 2500 евро. За нахождение на улице без уважительной причины штраф может составить до 100 евро.

В настоящий момент в Германии действуют строгие ограничения общественной жизни, закрыты все общественные места кроме продуктовых магазинов, людям запрещено находиться на улице больше двух за исключением семей, в которых больше двух человек. Людей просят в общественных местах соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.