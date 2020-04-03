Ездить в машине можно вдвоем только при совместном проживании - спикер Мосгордумы

Москвичи, не проживающие, не проживающие вместе и не находящиеся на совместной самоизоляции, должны передвигаться на машине по одному, при совместном проживании они могут поехать в машине вдвоем, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Если они живут вместе, это абсолютно верное уточнение, они находятся на совместной самоизоляции, то есть если что-то у них есть, они уже друг с другом пересеклись... Если одна семья живет вместе, муж с женой проживают, они могут вместе, просто надо взять паспорта с собой", - сказал Шапошников в эфире программы "Время покажет" Первого канала.

Он отметил, что в одной машине не могут находиться люди, проживающие в разных местах, так как это нарушение дистанции в 1,5 метра. В случае такого нарушения гражданам будет грозить штраф.