Нацбанк Казахстана с 6 апреля снижает базовую ставку до 9,5% годовых

Национальный банк Казахстана принял решение о снижении базовой ставки до 9,5% с нынешних 12% годовых и расширении процентного коридора до +/-2 процентных пункта, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.
"Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 11,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 7,5%", - отмечается в информации.
Решение регулятора вступает в силу с 6 апреля.
Ставка в размере 12% годовых действует с 10 марта.
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