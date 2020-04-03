Нацбанк Казахстана с 6 апреля снижает базовую ставку до 9,5% годовых

Национальный банк Казахстана принял решение о снижении базовой ставки до 9,5% с нынешних 12% годовых и расширении процентного коридора до +/-2 процентных пункта, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.

"Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 11,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 7,5%", - отмечается в информации.

Решение регулятора вступает в силу с 6 апреля.

Ставка в размере 12% годовых действует с 10 марта.