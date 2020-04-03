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Финансы 03.04.2020 17:57

Нацбанк Казахстана с 6 апреля снижает базовую ставку до 9,5% годовых

Национальный банк Казахстана принял решение о снижении базовой ставки до 9,5% с нынешних 12% годовых и расширении процентного коридора до +/-2 процентных пункта, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.

"Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 11,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 7,5%", - отмечается в информации.

Решение регулятора вступает в силу с 6 апреля.

Ставка в размере 12% годовых действует с 10 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЦБАНК, СТАВКА, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]