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СНГ 03.04.2020 18:08

Россия готовится тестировать беспилотники без сопровождения человека - поручение Путина

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 31 мая разработать комплекс мероприятий по поэтапному вводу на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.

Мероприятия должны предусматривать опытную коммерческую эксплуатацию таких транспортных средств в отдельных субъектах РФ, говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно поручению в разработке этих мероприятий должны принять участие представители научно-технологического бизнес-сообщества и заинтересованные организации.

Речь идет о "тестировании и поэтапном вводе в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне", уточняется в поручении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АВТОМОБИЛИ, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]