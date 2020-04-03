Россия готовится тестировать беспилотники без сопровождения человека - поручение Путина

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 31 мая разработать комплекс мероприятий по поэтапному вводу на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.

Мероприятия должны предусматривать опытную коммерческую эксплуатацию таких транспортных средств в отдельных субъектах РФ, говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно поручению в разработке этих мероприятий должны принять участие представители научно-технологического бизнес-сообщества и заинтересованные организации.

Речь идет о "тестировании и поэтапном вводе в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне", уточняется в поручении.