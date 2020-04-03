Пик заболеваемости коронавирусом не пройден, нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию - Мишустин

Пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще не пройден, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса.
"Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию", - сказал Мишустин.
"Правительство делает все, чтобы затормозить распространение инфекции, в ежедневном режиме мы принимаем решения по поддержке здравоохранения. Уже неоднократно давали поручения о подготовке необходимых койкомест и оценке потребностей, в том числе в финансировании", - отметил он.
Он попросил руководителей субъектов и федеральных органов власти обратить внимание на то, что больницы должны быть полностью готовы к приему заразившихся коронавирусом. "В плане оборудования, лекарств, медицинских изделий", - уточнил Мищустин.
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