Пик заболеваемости коронавирусом не пройден, нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию - Мишустин

Пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще не пройден, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса.

"Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию", - сказал Мишустин.

"Правительство делает все, чтобы затормозить распространение инфекции, в ежедневном режиме мы принимаем решения по поддержке здравоохранения. Уже неоднократно давали поручения о подготовке необходимых койкомест и оценке потребностей, в том числе в финансировании", - отметил он.

Он попросил руководителей субъектов и федеральных органов власти обратить внимание на то, что больницы должны быть полностью готовы к приему заразившихся коронавирусом. "В плане оборудования, лекарств, медицинских изделий", - уточнил Мищустин.