В Белоруссии зафиксирован 351 заражение коронавирусом

В Белоруссии выявлен 351 случай заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщил телеканал ОНТ.

"Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию по коронавирусу, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Смолевичский район. По последним данным, в Беларуси 305 человек находятся на лечении (из них только 16 на искусственной вентиляции легких). Кроме этого, 46 человек уже выписаны", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на 2 апреля в стране скончались четыре человека с диагностированным коронавирусом, 254 находятся на лечении.