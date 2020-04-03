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СНГ 03.04.2020 18:41

В Белоруссии зафиксирован 351 заражение коронавирусом

В Белоруссии выявлен 351 случай заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщил телеканал ОНТ.

"Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию по коронавирусу, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Смолевичский район. По последним данным, в Беларуси 305 человек находятся на лечении (из них только 16 на искусственной вентиляции легких). Кроме этого, 46 человек уже выписаны", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на 2 апреля в стране скончались четыре человека с диагностированным коронавирусом, 254 находятся на лечении.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]