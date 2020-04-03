Исключение из цены на нефть премии при поставках в Белоруссию не решает проблему налогового маневра - Семашко

Исключение из цены на нефть премии при поставках российского сырья в Белоруссию в перспективе не решает проблему налогового маневра, заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко в интервью каналу "Россия 24".

"На этот год договоренности абсолютно есть между руководством Белоруссии и руководством Российской Федерации на самом высоком уровне. С первого числа мы должны в полном объеме получать нефть по взаимоприемлемым на сегодняшний момент ценам", - напомнил он.

"Россия пошла на то, что из формулы ценообразования на нефть, поставляемую в Белоруссию, исключила, так называемую, премию. Эта премия имела место в 2011 году, когда действительно нефть и мы, и российские заводы приобретали, так сказать, за минусом вывозной таможенной пошлины, в итоге цена нефти нам обходилась 55-58% от мировой цены. Но в этой ситуации, когда Россия ввела в начале первый этап, потом с прошлого года второй этап налогового маневра, наши заводы оказались в сложной ситуации. И при этом еще, когда нефть начала расти и приближаться к мировой цене", - пояснил Семашко.

"Налоговый маневр состоял в том, что, когда вывозная пошлина уменьшается, эта сумма переносится в НДПИ. Бюджет российский выиграл от этого безусловно, мы же потеряли: и бюджет республики Беларусь, и наши НПЗ - нефть стала дорожать, причем достаточно стремительно", - подчеркнул он.

"Пока на этот момент, на 2020 год, исключение премии из цены поставляемой Белоруссии [нефти] покрывает издержки от налогового маневра, но подчеркиваю, в этом году. Причем покрытие состоит как бы из двух частей: во-первых, нефтяные компании должны уменьшить эту премию на $7 на тонну, это существенная подвижка со стороны российских нефтяных компаний, ну и удалось договориться, что путем межбюджетных отношений, между бюджетом России и Белоруссии, оставшиеся $4,7 - в сумме эта премия составляет $11,7 на тонну - они будут компенсированы Белоруссии. И если цена на нефть сохранится, а она безусловно должна сохраниться и не подняться выше $40 за баррель, как прогнозируют некоторые специалисты, во второй половине этого года, тогда на этот момент, на 2020 год это будет в полной мере компенсация издержек от налогового маневра", - сказал посол.

"Но это не значит, что исключение премии из цены решает радикально проблему налогового маневра в перспективе", - подчеркнул Семашко. Он напомнил, что при обсуждении в прошлом году "дорожной карты" о создании единого рынка нефти и нефтепродуктов РФ и Белоруссии, стороны договорились, что должны поставить белорусские НПЗ в одинаковые условия хозяйствования с российскими НПЗ. "Это должно было быть сделано к 1 января 2022 года, так как это было поставлено в зависимость с унификацией налогового законодательства. Но ввиду того, что произошла задержка известная по реализации "дорожной карты", я думаю, что у нас есть шанс к 2022 году, может чуть позже, но эту тему закрыть полностью", - резюмировал Семашко.